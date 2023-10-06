انت الأن تتابع خبر زلزالان قويان يضربان هذه الدولة والمخاوف تتصاعد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد يوم واحد فقط من وقوع زلزال آخر في نفس المنطقة، ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة بالقرب من الجزء الجنوبي من أرخبيل إيزو الياباني، وسط تحذيرات من احتمال حدوث تغيرات في مستوى المياه الساحلية.

وذكرت السلطات اليابانية، أنه تم وضع مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات تحت الماء بالقرب من جزيرة بونافيدينا غير المأهولة، ولم تذكر أي معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.

وكان زلزال آخر بقوة 6.5 درجة قد ضرب في نفس المنطقة، إذ تم الإعلان عن تهديد بحدوث تسونامي في منطقة أرخبيل إيزو بعد الزلزال السابق، وتم تسجيل موجة تسونامي بارتفاع 30 سم قبالة سواحل جزيرة هاتشيجوجيما في أرخبيل إيزو.

هذا ويحذر خبراء الأرصاد الجوية في اليابان من احتمال حدوث هزات ارتدادية قوية مماثلة في المنطقة على مدار الأيام القادمة، خاصة في الأولين يومين أو ثلاثة أيام، بينما تبقى المنطقة تحت المراقبة المستمرة للتأكد من سلامة السكان وتقليل المخاطر المحتملة.



ويثير هذا التحذير قلقًا بالنسبة لسكان المناطق الساحلية، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع متر واحد في مستوى المياه إلى أضرار كبيرة على السواحل، وفق لما نشرته وسائل إعلام يابانية .



وتنصح السلطات السكان باتخاذ إجراءات السلامة الضرورية، مثل الابتعاد عن المناطق الساحلية المنخفضة والابتعاد عن الشواطئ والبحر.



كما تستمر السلطات اليابانية في متابعة الموقف عن كثب وتحديث التحذيرات بناءً على التطورات المستجدة.