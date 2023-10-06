انت الأن تتابع خبر ارتفاع عدد ضحايا الاعتداء على الكلية الحربية بحمص والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة السورية عن ارتفاع عدد ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص إلى 89 قتيلاً، منهم 31 من النساء و5 أطفال، وإصابة 277 شخصا، وفقاً للوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) الجمعة.

وكانت الحكومة السورية أعلنت الخميس، الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام بدءاً من الجمعة.

وقالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية في بيان إن “التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة قامت ظهر الخميس باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيرات تحمل ذخائر متفجرة وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة”.

هذا وبدأت صباح الجمعة أمام مشفى حمص العسكري في سوريا مراسم تشييع ضحايا الهجوم الإرهابي، وقالت مصادر سورية انه يجري تشييع 28 جثماناً من أمام المشفى العسكري في حمص حالياً، وذلك بحضور وزير الدفاع العماد علي عباس.

وقال وزير الدفاع السوري، الذي كان مشاركاً في الحفل ونجا من الهجوم قبل وقوعه بدقائق، للصحافيين خلال التشييع: “نحن ندفع ثمن عزة بلدنا ورحم الله الشهداء”.