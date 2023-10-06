هذه المناطق ستغرق وتمحى عن بكرة أبيها... خبير طقس سعودي يخرج عن صمته ويكشف عن كارثة مدمرة ستبتلع كل شي على وجه الأرض... وعلى سكان هذه المناطق المغادرة فورا!

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رياض - احمد صلاح - حذر خبراء الأرصاد من فرصة تساقط أمطار مصحوبة برياح نشطة مغبرة أحيانًا على عدد من مناطق المملكة وحسب "طقس العرب"، فإنه من المتوقع أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة في المناطق الشمالية.

وأجزاء من المناطق الوسطى والشرقية، مع احتمالية لتشكل الضباب على مناطق شرق جدة في ساعات الصباح يوم الخميس.رياح مثيرة للأتربة والغبار

فيما تبقى الفرصة مهيأه لهطول زخات من الأمطار، على مرتفعات جازان وعسير جنوب غرب الممكلة، وتنشط الرياح الشمالية على شرق الممكلة، كما وتهب رياح شرقية تعمل على إثارة الأتربة والغبارعلى الأجزاء الداخلية من جنوب غرب الممكلة.

أمطار متفاوتة على مكة وهذه المناطق

أما أيام الجمعة والسبت يبقى الطقس حار نسبي في مختلف المناطق، وتتجدد فرص تشكل الضباب على أجزاء من شرق جدة، كما وتبقى الفرصة مهيأه لهطول زخات من الأمطار الرعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومناطق شرق

مكة، مع توقع ياستمرار نشاط الرياح الشمالية شرق المملكة.أجواء مُستقرة في غالبية المناطق

يأتي هذا بالتزامن مع توقعات باستمرار سيطرة المُرتفع الجوي في طبقات الجو العالية على شبه الجزيرة العربية قادم الأيام و يفرض بدوره أجواء مُستقرة في غالبية المناطق.

وتُسجل درجات الحرارة مُستويات أربعينية في غالبية أنحاء دول الخليج و هي بذلك أعلى من مُستوياتها المعتادة بشكل مُتفاوت من منطقة إلى أخرى.انخفاض نسبي على درجات الحرارة

وتُشير التوقعات الجوية باحتمالية أن يطرأ تحسن على الأجواء و انخفاض نسبي على درجات الحرارة في دول الخليج مع مطلع أكتوبر القادم.