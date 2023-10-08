انت الأن تتابع خبر ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 260 شهيدًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفع عدد الشهداء في غزة ، اليوم الاحد ، إلى 260 شهيدًا ، بعدما ارتقى أربعة فلسطينيين في استهداف طائرات الاحتلال بناية سكنية غرب مدينة غزة.



وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية ، أن أربعة مواطنين استشهدوا جراء تدمير البناية التي يقطنون فيها في حي النصر.



كما أعلنت مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بوصول خمس إصابات، نتيجة استهداف منزل في منطقة معن.



وباستشهاد المواطنين الأربعة، ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ يوم أمس السبت ، إلى 260 شهيدا، وأكثر من 1788 جريحا، ولحق دمار كبير في الأبراج السكنية والشقق وممتلكات المواطنين.



ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، موقعا مزيدا من الشهداء والجرحى في صفوف المواطنين الآمنين، ودمارا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.