انت الأن تتابع خبر قتل قادة كبار بالجيش الإسرائيلي .. وإسرائيل ترد والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قالت الإذاعة الإسرائيلية ان إسرائيل أوقفت إمدادات الكهرباء والوقود والسلع الى قطاع غزة.

وأشارت الإذاعة الى ان ذلك تقرر في ختام جلسة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية.

و أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ان الهدف هو تدمير القدرات العسكرية لحماس والجهاد الإسلامي لسنوات طويلة.

ومن جانب آخر ، قالت إذاعة جيش الاحتلال انه من بين القتلى في صفوف الجيش في غلاف غزة: قائد لواء الناحال، قائد كتيبة الاتصالات، نائب قائد وحدة ماجلان، قائد سرية وقائد فصيل في قيادة الجبهة الداخلية.