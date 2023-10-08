انت الأن تتابع خبر الاحتلال يعلن أسماء ضباط كبار قتلوا في طوفان الأقصى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في حادثة غير مسبوقة ، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، أسماء 28 جنديا قتلوا منذ أن بدء حماس عملية طوفان الأقصى في وقت مبكر من يوم السبت.



ومن بين القتلى بحسب ما نشر موقع جيش الاحتلال الاسرائيلي ضباط كبار ومجندون.



وفيما يلي الأسماء والرتب:



العقيد يوناتان شتاينبرغ 42 عاما وهو قائد لواء ناحال



النقيب أدير عبودي 23 عاما من موديعين، قائد سرية في قيادة الجبهة الداخلية



الكابتن يوتام بن بيست 24 عاما من بات حيفر قائد سرية في الوحدة متعددة الأبعاد



الرقيب أوفير تصهيوني 21 عاما، ميوكنعام عيليت، قائد قسم في الكتيبة 51



الرقيب أول أدير بن سيمون 20 عاما، قائد قسم وضابط عسكري في الجبهة الداخلية



الرقيب أور أستو 21 عاما من بئر السبع ضابط لوجستي في الكتيبة 51



المقدم ساهر محلوف 36 عاما من موديعين 481 قائد كتيبة في مقر الاتصالات



الرقيب أفيك روزنتال 20 عاماً من كفار مناحيم مقاتل في ماجلان



الرقيب أول ياناي كامينكا 20 عاما قائد قسم في الجبهة الداخلية



الملازم أور موزيس 22 عاما من أشدود



الرقيب عمري نيف فيرشتاين، 20 عاما، من جفعتايم، مقاتل في الجبهة الداخلية



العريف دفير ليشا 21 عاما مقاتل في الكتيبة 51



الرقيب عيدن ألون ليفي، 19 عاما، يسكن في نيريت

الرقيب يوفال بن يعقوب 21 عاما، يسكن كفار مناحيم، جندي في الكتيبة 77.

العريف غي بيزك، 19 عاما، يسكن في جفعتايم، جندي في الكتيبة 51.



الجندي نيريا أهارون نيغري، 18 عاما، يسكن في تلمون، جندي إنقاذ في الجبهة الداخلية.



الجندية نعمة بوني 19 عاما، تسكن العفولة جندية في الكتيبة 77.



الملازم يفتاح يبتس 23 عاما، يسكن رمات هشارون، ضابط في ماجلان.



الرقيب عيدو هاروش، يسكن في متسبيه رامون، مقاتل في الكتيبة 77.



الملازم ثاني يوآف مالييف 19 عاما، يسكن في كريات أونو، ضابط ارتباط كتيبة في الكتيبة 77.



العريف ناثانيال يونغ، 20 عاما، يسكن في تل أبيب، جندي في الكتيبة 13.



الرائد تشين بوخريس، 26 عاما، يسكن في أشدود، نائب قائد وحدة ماجلان.



الكابتن أور يوسف ران، 29 عاما، يسكن في إيتامار، قائد فريق في دوفدفان.



العريف عيدي جرومان 19 عاما، مقاتل جمع في الكتيبة 414.



اللواء أمير فيشر 22 عاما، يسكن تل أبيب، مقاتل في دوفيدفان.



الملازم (احتياط) عيدو إدري 24 عاما يسكن غيبتون ضابط في المشاة.







وقالت نجمة داوود الحمراء بحسب ما نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية ، إن 28 شخص أصيبوا مساء يوم السبت بصواريخ المقاومة التي أطلقوها نحو مناطق الجنوب.



وأصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، تحذيرا من احتمال تسلل طائرة معادية إلى إسرائيل بالقرب من حدود غزة.



وسمع دوي إطلاق نار في مستوطنة زيكيم على الحدود الشمالية لقطاع غزة، حيث احتجز عناصر المقاومة رهائن لساعات طويلة يوم السبت.



كما وردت أنباء عن اشتباكات مسلحة في سديروت.