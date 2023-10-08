انت الأن تتابع خبر حصيلة جديدة لشهداء غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الثاني إلى 313 شهيدا و 1990 إصابة بجروح مختلفة.

حيث استشهد سبعة مواطنين فلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ منزلا في بلدة الزوايدة ما أدى إلى تدميره.

وأشارت المصادر إلى انتشال جثامين 7 شهداء، من بينهم 5 أطفال من المنزل الذي استهدفه الاحتلال في الزوايدة.

كما استشهدت سيدة وطفلها جراء قصف طائرات الاحتلال الذي استهدف منزلا في النصيرات وسط قطاع غزة.

كما أصيب ثلاثة مواطنين بجروح جراء قصف منزل في بلدة خزاعة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.