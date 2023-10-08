انت الأن تتابع خبر الاحتلال يصدر بيانًا بشأن مقتل اسرائيليين وإصابة آخر بمصر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت خارجية الاحتلال الاسرائيلي بيانًا ، تعلق خلاله على مقتل اسرائيليين وإصابة آخر في حادثة إطلاق نار بالإسكندرية في مصر العربية.

وأكد مصدر أمني مصري اليوم الأحد مقتل سائحين إسرائيليين في الإسكندرية شمال مصر.



وقال المصدر الأمني إن شرطيا أطلق النار من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي خلال تواجد الفوج الإسرائيلي السياحي في منطقة عامود الصواري، في الإسكندرية.





وقال المصدر الأمني إن "اثنين من أعضاء أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية لقيا مصرعهما وأحد المصريين وأصيب آخر بجروح، حيث تم على الفور القبض على عنصر الشرطة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه كما تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج".



وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان إنها تفحص الأنباء عن تعرض سياح لإطلاق نار في مدينة الإسكندرية شمال مصر.



وأضافت: "هذا الصباح، خلال زيارة سياحية لمجموعة من الإسرائيليين في الإسكندرية بمصر، أطلق أحد السكان النار عليهم، مما أدى إلى مقتل مواطنين إسرائيليين ومرشد مصري محلي. بالإضافة إلى ذلك، هناك إسرائيلي جريح في حالة متوسطة.

تعمل وزارة الخارجية والسفارة الإسرائيلية في القاهرة، بالتعاون مع وزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء وجيش الدفاع الإسرائيلي، مع السلطات المصرية من أجل إعادة المواطنين الإسرائيليين إلى إسرائيل في أقرب وقت ممكن".