انت الأن تتابع خبر زلزال أفغانستان.. الأطفال يفترشون الأرض وأكثر من 2000 قتيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زلزال أفغانستان.. ضرب أفغانستان زلزالًا عنيفًا بلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر، وأعقبه 8 هزات ارتدادية كبرى، وأسفر الزلزال عن وقوع العديد من الضحايا والمصابين تخطى عددهم الآلاف، فضلا عن انهيار عدد ضخم من المنازل في العديد من المناطق في أفعانستان.

زلزال أفغانستان الآن

ضرب زلزال أفغانستان غرب الدولة بالقرب من الحدود الإيرانية، ووقع مركز الزلزال الأول على بعد 30 كيلومترا شمال غرب مدينة هيرات الغربية، وهي ثاني أكبر مدينة في أفغانستان، ووصلت قوته إلى 6.3 درجة على مقياس ريختر، وأعقبه 8 هزات ارتدادية كبرى، وهو ما أدى إلى وقوع المزيد من الضحايا والخسائر البشرية والمادية، حيث أنه يعد زلزالًا قويا.

ضحايا زلزال أفغانستان اليومأسفر الزلزال عن 2053 قتيلًا وأكثر من 9240 مصابًا، وهناك توقعات بزيادة أعداد المصابين والوفيات نظرا لقوة الزلزال التي وصلت إلى 6.3 درجة على مقياس ريختر، فضلا على أن مركزه الأول كان على بعد مسافة ليست ببعيدة عن ثاني أكبر مدينة في أفغانستان.

[صورة تعبر عن زلزال أفغانستان]

زلزال أفغانستان

آثار زلزال أفغانستان 2023

ألحق الزلزال بأفغانستان آثار مدمرة، حيث تم تدمير أكثر من 1329 منزلًا، فضلا عن تدمير ما لا يقل عن 12 قرية بالقرب من مدينة هيرات، وهناك توقعات بزيادة عدد الضحايا خلال الساعات المقبلة، وانتشرت صور ترصد مدى الدمار الذي لحق بأفغانستان نتيجة الزلزال المدمر، حيث افترش الأطفال الأرض.