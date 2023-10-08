انت الأن تتابع خبر الاحتلال ينشر اسماء القادة الذين قتلوا في الهجمات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت شرطة الاحتلال الصهيوني، الأحد، أسماء 30 شرطيا وقائدا قتلوا عقب الهجمات التي بدأتها حماس صباح السبت.



وهم على النحو التالي :



المشرف ج.ر. دافيدوف، قائد محطة رهط في المنطقة الجنوبية.

ويتسحاق بازوكا شفيلي، قائد محطة سيغف شالوم في المنطقة الجنوبية.

ومارتن كوزميكساكس، مسؤول مديرية تنسيق عمليات الإنفاذ.

والقائد شلومو موشيه إيل، ضابط في الوحدة الخاصة لمكافحة الإرهاب.

والمفتش نسيم لوجسي، نائب قائد وحدة الاعتداء الريفي في الشرطة العسكرية الجنوبية.

القائد أمين أوخوندوف، قائد فرقة يوآف في المنطقة الجنوبية المسؤولة عن هدم منازل فلسطينيي النقب.