انت الأن تتابع خبر جرحى بين اللبنانيين بقصف اسرائيلي لجنوب لبنان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قصفت قوات الاحتلال مناطق بالمدفعية والدبابات خراج بلدات شبعا وحلتا وكفرشوبا والهبارية، وفقاً لما أعلنته قيادة الجيش اللبناني.

وجاء القصف بعد إطلاق قذائف وصواريخ من إحدى المناطق الجنوبية باتجاه مواقع الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية المحتلة.

وأضاف الجيش اللبناني في بيانه، أن القصف المعادي أدى إلى وقوع جرحى من بين اللبنانيين ونُقلوا إلى أحد المستشفيات للمعالجة.

من جهتها دعت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان"اليونيفيل" إلى ضبط النفس، والاستفادة من آليات الارتباط والتنسيق التي تضطلع بها لخفض التصعيد ومنع التدهور السريع للوضع الأمني".

وقال الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي في بيان "رصد جنود حفظ السلام التابعون لليونيفيل اليوم إطلاق عدة صواريخ من جنوب شرقي لبنان باتجاه الأراضي التي تحتلها إسرائيل في منطقة كفرشوبا، وإطلاق نار مدفعي من إسرائيل على لبنان ردا على ذلك".

وأضاف "نحن على اتصال مع السلطات على جانبي الخط الأزرق على كل المستويات، لاحتواء الوضع وتجنب تصعيد أكثر خطورة".

ولفت تيننتي إلى أن "حفظة السلام التابعين لليونيفيل في مواقعهم ويؤدون مهامهم، ويواصلون العمل، بما في ذلك من الملاجئ حفاظا على سلامتهم".