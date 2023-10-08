انت الأن تتابع خبر الاحتلال يغلي .. الكابينيت يصدق رسمياً على حالة الحرب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إلى ان المجلس السياسي الأمني للاحتلال الإسرائيلي المصغر "الكابينيت" صدق رسميا، الأحد على حالة الحرب، والبدء بعمليات عسكرية واسعة في النطاق.

وقالت كان" الإسرائيلية، الاحد بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تخطى الحكومة والمجلس الوزاري السياسي والأمني، وقرر المصادقة على بند الحرب دون إجراء مشاورات.

ويجري الآن قصف كثيف على غزة وغارات جديدة من قبل قوات الاحتلال.

هذا وأعلن جيش الاحتلال، في وقت سابق الأحد، عزمه بسحب جميع المستوطنين من محيط قطاع غزة خلال 24 ساعة، وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هغاري إن "مهمتنا خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة هي إجلاء جميع سكان غلاف غزة".

وقالت وسائل إعلام اسرائيلية ان أكثر من 600 قتيل اسرائيلي منذ بدء الاشتباكات، ووصل عدد الجرحى إلى 2000 بحصيلة غير نهائية.

بدوره، أكد المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة أنه "أسندنا مجاهدينا في سديروت من خلال قصفها بمئة صاروخ"، داعيا الشعب الفلسطيني للانخراط في معركة طوفان الأقصى.