انت الأن تتابع خبر غارات الاحتلال تدمر 1224 مبنىً سكنيًا في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أدت غارات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة الى تدمر 14 مبنىً سكنيًا بشك بشكل كامل، و 1210 وحدة سكنية تعرضت لهدم جزئي، وفقًا لوسائل اعلام فلسطينية.



ويتبادل الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي الهجمات لليوم الثاني على التوالي ما خلف وقوع المئات بين قتلى وجرحى.



واستهدفت القوات الإسرائيلية، السبت، أبراجا في قطاع غزة بما فيها برج فلسطين المكون من 14 طابقا في حي الرمال في سياق الرد على الهجوم الذي شنته حركة حماس صباح السبت.



وأعلنت حركة حماس، الأحد، أن الهجمات المباغتة على إسرائيل التي بدأت صباح السبت "ستشتد وتتمدد لتشمل الضفة ولبنان".



أعلن الجيش الإسرائيلي أن عددا من المسلحين الفلسطينيين تسللوا إلى إسرائيل من قطاع غزة وأطلق عملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية"، ضد حماس في قطاع غزة.



لا تزال المواجهات بين المسلحين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية مستمرة.