انت الأن تتابع خبر عشرات الجثث لاسرائيليين مكدسة بأكياس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ، الاحد ، مقطع فيديو يظهر عشرات الجثث المكدسة لإسرائيليين، في قاعة كبيرة لكن من غير المعلوم حتى اللحظة موقعها.

وظهرت الجثث مغلفة في أكياس بلاستيكية، وسط روايات تتحدث عن وجود خسائر بشرية كبيرة في إسرائيل، جراء الهجمات التي تشنها حماس من صباح السبت.

وتحدثت القناة العبرية 13 عن سقوط 600 قتيل إسرائيلي وأكثر من ألفي جريح بينهم العشرات في حالة الخطر الشديد.

هذا وكانت حركة حماس أطلقت عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن عددا من المسلحين الفلسطينيين تسللوا إلى إسرائيل من قطاع غزة.أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق

عملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية"، ضد حماس في قطاع غزة.

ولا تزال المواجهات بين المسلحين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية مستمرة.