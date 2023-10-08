انت الأن تتابع خبر تطورات عملية طوفان الأقصى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في مستجدات عملية طوفان الأقصى التي تستمر لليوم الثاني على التوالي، نستعرض أبرز الأخبار من الأراضي الفلسطين المحتلة، وأهم ما جاء في وسائل الإعلام الإسرائيلية، وعن جيش الاحتلال.

اقتحم مقاتلو كتائب القسام لمستوطنة "تكوما" بغلاف غزة.

شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على مناطق عدة في قطاع غزة، مما أدى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى من الفلسطينيين.

جيش الاحتلال: عدد الأسرى لدى حماس كبير والوضع يتطلب ردا غير مسبوق.

قال مكتب نتنياهو أن عدد الأسرى والمفقودين في قطاع غزة اكثر من 100، ووصل عدد القتلى إلى اكثر من 600 واصابة أكثر من 2000.

الجيش الإسرائيلي يطلق صواريخ من منظومة "باتريوت" لاعتراض مسيرة قادمة من لبنان فوق صفد شمالي فلسطين المحتلة.

شارك سلاح الجو التابع لكتائب القسام في اللحظات الأولى لمعركة طوفان الأقصى بالانقضاض على مواقع الاحتلال الإسرائيلي وأهدافه بـ 35 مسيرةٍ انتحاريةٍ.

تمكنت المقاومة الفلسطينية، من إسقاط طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي شرق بيت حانون، في قطاع غزة.

أكد المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة، استمرار عملية طوفان الأقصى ضد الاحتلال الإسرائيلي.