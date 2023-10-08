انت الأن تتابع خبر تطورات بشأن الأسرى الإسرائيليين وقرار جديد من نتنياهو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يشعر الاحتلال الإسرائيلي، بالغليان بسبب ارتفاع عدد القتلى والمصابين والأسرى والمفقودين، نتيجة العملية العسكرية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة حماس ضد الاحتلال رداً على الانتهاكات المتواصلة ضد الفلسطينييين والأقصى.

وفي هذا الشأن، عينّ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الجنرال المتقاعد جال هيرش، مسؤولا عن ملف الأسرى والمفقودين، واوعز إلى كافة الوزارات بالخضوع لتعليماته في كل ما يتعلق بملف الأسرىوالمفقودين في قطاع غزة.

واعترفت القوات الإسرائيلية بسقوط قتلى في صفوفها بالإضافة إلى وقوع أسرى إسرائيليين وأجانب بيد حماس دون تحديد عددهم.

وفي سياق متصل، تزايد القتل بالخطأ للإسرائيليين في غلاف غزة والمستوطنون يرفضون التوقف للجنود ظنا أنهم عناصر حماس متنكرون والجيش يرد بإطلاق النار.

الجدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي أطلق عملية "السيوف الحديدية" ردا على "طوفان الأقصى" وشن غارات على قطاع غزة، أسفرت عن مئات الشهداء والآف الاصابات.