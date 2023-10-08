انت الأن تتابع خبر جيش الاحتلال يقصف مواقع لحزب الله في مزارع شبعا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلق جيش الاحتلال الاسرائيلي، الاحد، ثلاثة قذائف باتجاه مزرعة بسطرة اللبنانية المتاخمة لمزارع شبعا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افخاي ادرعي على موقع اكس ان قوات المدفعية التابعة لجيش الدفاع قصفت بنيران المدفعية المنطقة اللبنانية التي تم الاطلاق النار منها قبل دقائق قليلة باتجاه الأراضي الإسرائيلي. واضف ادرعي ان الجيش الإسرائيلي على استعداد لمواجهة جميع السيناريوهات.

واعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن إصابة طفلين في كفرشوبا بجروح بسبب الزجاج المبعثر من جراء القصف الإسرائيلي.

كما قام الجيش الإسرائيلي بقصف الخيمة التي نصبها حزب الله في مزارع شبعا، ما استدعى ردا من المقاومة اللبنانية بالقصف المباشر للمواقع الإسرائيلية.

ويأتي القصف المدفعي عبر الحدود بعد يوم من هجوم مباغت شنه مسلحون فلسطينيون على بلدات إسرائيلية أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 350إسرائيليا. كما استشهد 313 من سكان غزة عندما ردت إسرائيل بقصف انتقامي.

وقالت جماعة حزب الله اللبنانية إنها أطلقت هجوما بالصواريخ الموجهة والقذائف المدفعية على ثلاثة مواقع في مزارع شبعا “تضامنا” مع الشعب الفلسطيني.

وقال الجيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد إنه شن هجوما بالقذائف المدفعية على منطقة في لبنان أطلقت منها قذائف مورتر عبر الحدود.

وأضاف أن المدفعية “تقصف حاليا المنطقة اللبنانية التي تم إطلاق النار منها”.

وقال الجيش إن إحدى طائراته المسيرة قصفت موقعا تابعا لحزب الله في منطقة جبل روس (التي تسميها إسرائيل هار دوف) في مزارع شبعا.

وتسيطر إسرائيل منذ عام 1967 على مزارع شبعا التي تبلغ مساحتها 39 كيلومترا مربعا. وتقول سوريا ولبنان إن مزارع شبعا لبنانية.

وقالت جماعة حزب الله، التي تسيطر فعليا على جنوب لبنان، أمس السبت إنها “على اتصال مباشر مع قيادة المقاومة الفلسطينية في الداخل والخارج”، وإنها ترى أن الهجمات الفلسطينية على إسرائيل هي “رد حاسم على جرائم الاحتلال المتمادية… ‏ورسالة إلى العالم العربي والإسلامي والمجتمع الدولي بأسره وخاصة أولئك ‏الساعين إلى التطبيع مع هذا العدو أن قضية فلسطين قضية حية لا تموت حتى ‏النصر والتحرير”.

بدورها حثت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، الأحد، جميع الأطراف في لبنان وإسرائيل على ضبط النفس والتنسيق معها، لخفض التصعيد ومنع التدهور الأمني عقب قصف على الحدود الجنوبية للبنان.

وقال المتحدث باسم “اليونيفيل” أندريا تيننتي، عبر بيان: “في وقت مبكر من صباح الأحد، رصد جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل إطلاق عدة صواريخ من جنوب شرق لبنان باتجاه الأراضي التي تحتلها إسرائيل في منطقة كفر شوبا، وإطلاق نار مدفعي من إسرائيل على لبنان ردا على ذلك”.

تيننتي تابع: “نحن على اتصال مع السلطات على جانبي الخط الأزرق (الفاصل) على جميع المستويات، لاحتواء الوضع وتجنب تصعيد أكثر خطورة”.

ومضى قائلا: “حث الجميع على ممارسة ضبط النفس والاستفادة من آليات الارتباط والتنسيق التي تضطلع بها لليونيفيل لخفض التصعيد”.