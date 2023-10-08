انت الأن تتابع خبر لندن ترفع مستوى التأهب بالتزامن مع احتفالات مؤيدين لحماس والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كثفت الشرطة البريطانية، الاحد، دورياتها في أنحاء لندن بعد تلقي تقارير عن أشخاص يحتفلون بالهجوم الذي نفذته حركة حماس على إسرائيل.



وقالت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان إنها تتوقع أن يستخدم الضباط "قوة القانون الكاملة" ضد مظاهر الدعم للجماعة المسلحة.



وذكرت شرطة العاصمة (سكوتلانديارد) في بيان لها إنها على علم بعدد من الحوادث في العاصمة - تمت مشاركة بعضها على وسائل التواصل الاجتماعي - والتي تتعلق بالصراع المستمر بين إسرائيل وغزة.



وعلم أنه بعد المشاورات التي أجريت أمس مع الشرطة، يعمل صندوق أمن المجتمع (CST) مع قوات الشرطة لزيادة المستوى الأمني عبر مؤسسات ومناطق التجمعات اليهودية البريطانية في العاصمة.



ونشرت السيدة برافرمان على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر، صباح يوم الأحد، قائلة: "كلما تعرضت إسرائيل لهجوم، يستخدم الإسلاميون وغيرهم من العنصريين الإجراءات الدفاعية الإسرائيلية كذريعة لإثارة الكراهية ضد اليهود البريطانيين".



وأضافت: "لقد تحدثت بالأمس مع صندوق أمن المجتمع للتأكد من أن الحكومة تفعل كل ما هو ضروري لحماية مجتمعاتنا اليهودية. يجب ألا يكون هناك أي تسامح مطلقًا مع معاداة السامية أو تمجيد الإرهاب في شوارع بريطانيا".



وقالت وزيرة الداخلية البريطانية: "أتوقع أن تستخدم الشرطة القوة الكاملة للقانون ضد مظاهر الدعم لحماس وغيرها من الجماعات الإرهابية المحظورة أو محاولات تخويف اليهود البريطانيين".