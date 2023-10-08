انت الان تتابع خبر مع وصول القتلى الإسرائيليين إلى 700 هل سيتوقف طوفان الأقصى والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ارتفع عدد القتلى من جنود الاحتلال ومستوطنيه برصاص وصواريخ المقاومة الفلسطينية إلى 700 قتيلا حتى مساء الأحد، وفقاً ليديعوت أحرونوت" العبرية.

ومع تزايد اعداد القتلى والمصابين والأسرى من الجانب الإسرائيلي، وشن الاحتلال الهجوم المضاد على قطاع غزة، الذي أسفر عن مئات الشهداء وآلاف المصابين، يتساءل البعض عن احتمالية وقف عملية طوفان الأقصى التي أعلنتها حركة حماس منذ صباح السبت ردا عى انتهاكات الاحتلال للفلسطينيين والأقصى.

من جانبه، قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في وقت سابق، إن المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي مستمرة "والعدو لا يعلم عن نتائجها شيئا".

وأعلن أن عشرات الأسرى من الضباط والجنود الإسرائيليين باتوا في قبضة كتائب القسام، وتم "تأمينهم في أماكن آمنة وفي أنفاق المقاومة".