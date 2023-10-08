انت الأن تتابع خبر اتفرج .. المنار تنشر معلومات عن استهداف حزب الله لأهداف للاحتلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت في وقت متأخر من الأحد، قناة المنار اللبنانيّة التابعة لحزب الله، معلوماتٍ ومشاهد لاستهداف حزب الله لمواقع للاحتلال على الحدود اللبنانيّة الفلسطينية بصواريخ موجهة وقدائف هاون، صباح الأحد.

فيما نشرت مصادر مقرّبة، من حزب الله، (بشكل أوليّ) قبل قليل أنّ رئيس فيلق القدس إسماعيل قاآني وصل إلى لبنان، فيما لم يصدر أي تأكيد رسمي لغاية الآن.

وتزداد التّكهنات حول إمكانيّة دخول حزب الله رسميًا إلى المواجهة، خاصّة مع الحديث عن خروج جزء من قوات حفظ السّلام (اليونيفيل)، وسياسيًا.. يرى مراقبون أنّ هذه تشكل فرصةً كبيرة لحزب الله، حيثُ سيكون دخوله للحرب متبوعًا بجملة من الإنجازات التي يمكن أن يحققها، خاصّة في ظلّ التأزم السياسي الذي يشهده لبنان.