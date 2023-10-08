انت الأن تتابع خبر منذ فجر السبت .. 238 عملًا مقاومًا في الضفة .. منها 48 عملية إطلاق نار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال مركز معلومات فلسطين "معطى"، في تقرير مساء الأحد، إنّ الضفة الغربيّة المحتلة شهدت 238 عملًا مقاومًا منذ انطلاق معركة "طوفان الأقصى"، السّبت، وأوضح المركز أنّ المقاومة نفذت 48 عملية إطلاق نار، ومحاولة دهس، بالإضافة لمحاولتي طعن، و3 عمليات تفجير عبوات ناسفة، و20 عملية إلقاء زجاجات حارقة وألعاب نارية، واندلعت المواجهات في 133 نقطة، ونظمت الجماهير 15 تظاهرة.

ونفذ الفلسطينيون 6 عمليات تحطيم مواقع عسكرية، بالإضافة لعمليتي تحطيم مركبات عسكرية، واندلعت مواجهات مع المستوطنين في 8 مواقع.



وفي تفاصيل نقاط المواجهات والعمليات:



القدس:

- مستوطنة بسغات زئيف: إطلاق نار. (اصابة مستوطن)

- سلوان: مفرقعات نارية، اندلاع مواجهات والقاء حجارة.

- ابو ديس: إطلاق نار، مظاهرات، مواجهات.

- التلة الفرنسية: محاولة طعن.

- حاجز قلنديا: إطلاق نار.

- حاجز شعفاط: إطلاق نار.

- واد الجوز: مفرقعات نارية، اندلاع مواجهات والقاء حجارة.

- ابو ديس: اندلاع مواجهات والقاء حجارة.

- مخيم شعفاط: اندلاع مواجهات والقاء حجارة.

- الصوانة: اندلاع مواجهات والقاء حجارة.

- العيساوية: اندلاع مواجهات والقاء حجارة.

- سلوان: اندلاع مواجهات والقاء حجارة.

- البلدة القديمة: اندلاع مواجهات والقاء حجارة، مظاهرات.

- كفر عقب: مظاهرات.

- العيزرية: زجاجات حارقة، اندلاع مواجهات والقاء حجارة.

- جبل المكبر: زجاجات حارقة، احراق موقع عسكري، اندلاع مواجهات والقاء حجارة.

- بيت إجزا شمال: مواجهات

- الرام: مواجهات.





رام الله:

- المغير: مظاهرات.

- ام صفا: اندلاع مواجهات والقاء حجارة.

- مستوطنة بيت ايل: إطلاق نار.

- مستوطنة بيت ارييه: محاولة طعن.

- مدينة رام الله: مظاهرات.

- البيرة: اندلاع مواجهات والقاء حجارة.

- النبي صالح: اندلاع مواجهات والقاء حجارة.

- دير عمار: صد اعتداءات مستوطنين.



طوباس:

- طوباس: مظاهرات.

- طمون: مواجهات.

- خلة مكحول: صد اعتداء مستوطنين.



جنين:

- مخيم جنين: إطلاق نار.

- حاجز طوره: إطلاق نار.

- حاجز سالم: إطلاق نار.

- فتحة مقيبلة: إطلاق نار.

- مدينة جنين: مظاهرات.

- مخيم جنين: مظاهرات.

- حاجز دوتان: إطلاق نار.

- حاجز الجلمة: إطلاق نار.

- مستوطنة شاكيد: إطلاق نار.

- فقوعة: زجاجات حارقة، اندلاع مواجهات والقاء حجارة.

- عربونة: إطلاق نار، اندلاع مواجهات والقاء حجارة.

- جلبون: صد اعتداءات مستوطنين



قلقيلية:

- مدينة قلقيلية: اندلاع مواجهات والقاء حجارة، مظاهرات

- الحاجز الشمالي: زجاجات حارقة، احراق موقع عسكري، اندلاع مواجهات والقاء حجارة.

- عزون: اندلاع مواجهات والقاء حجارة.



نابلس:

- سبسطية: إطلاق نار.

- مستوطنة مجداليم: إطلاق نار.

- حاجز صرة: إطلاق نار.

- حاجز الون موريه: إطلاق نار.

- حاجز شافي شمرون: إطلاق نار.

- يتما: اندلاع مواجهات والقاء حجارة.

- قبلان: اندلاع مواجهات والقاء حجارة.

- البلدة القديمة: مظاهرات.

- مدينة نابلس: مظاهرات.

- مستوطنة الون موريه: إطلاق نار.

- قصرى: إطلاق نار. (متكرر)

- برقة: اندلاع مواجهات والقاء حجارة، زجاجات حارقة، احراق مركبة عسكرية.

- بيت فوريك: إطلاق نار، اندلاع مواجهات والقاء حجارة.

- حاجز شوماش: إطلاق نار.

- حاجز حومش: إطلاق نار.

- بيتا: اندلاع مواجهات والقاء حجارة، تحطيم مركبة عسكرية.

- حوارة: زجاجات حارقة، احراق نقطة عسكرية، اندلاع مواجهات والقاء حجارة.



سلفيت:

- ياسوف: إطلاق نار، القاء حجارة وتصدي للمستوطنين.



طولكرم:

- مستوطنة بيت حيفر: إطلاق نار.

- بوابة الشويكة: إطلاق نار.

- بوابة نتساني عوز: إطلاق نار.

- ضاحية الشويكة: إطلاق نار، عبوة ناسفة، اندلاع مواجهات والقاء حجارة.

- مخيم نور شمس: مظاهرات.

- حاجز نتساني عوز: إطلاق نار، عبوة ناسفة، مواجهات.



بيت لحم:

- بيت لحم: مظاهرات.

- حوسان: اندلاع مواجهات والقاء حجارة.

- بيت فجار: مواجهات

- تقوع: مواجهات



أريحا:

- الاغوار: مواجهات، إطلاق نار. (اصابة جندي)

- الحاجز الشمالي: اندلاع مواجهات والقاء حجارة.

- مستوطنة فيرد يريحو: إحراق آلية عسكرية



الخليل:

- مستوطنة العين: إطلاق نار.

- بيت أمر: إطلاق نار، اندلاع مواجهات والقاء حجارة، مظاهرات.

- خرسا: اندلاع مواجهات والقاء حجارة.

- فرش الهوى: زجاجات حارقة، احراق موقع عسكري، اندلاع مواجهات والقاء حجارة.

- المدخل الغربي: زجاجات حارقة، احراق موقع عسكري، اندلاع مواجهات والقاء حجارة.

- مخيم الفوار: اندلاع مواجهات والقاء حجارة.

- مستوطنة كريات أربع: إطلاق نار.

- مدينة الخليل: مظاهرات، إطلاق نار.

- واد النصارى: اندلاع مواجهات والقاء حجارة.

- سعير: اندلاع مواجهات والقاء حجارة.

- باب الزاوية: إطلاق نار، اندلاع مواجهات والقاء حجارة.

- مخيم العروب: محاولة دهس، اندلاع مواجهات والقاء حجارة.