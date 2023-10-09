انت الأن تتابع خبر أبو عبيدة مقتل 4 من أسرى العدو بقصف الاحتلال لغزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد الناطق باسم القسام أبو عبيدة، عبر قناته، إن 4 من أسرى الاحتلال قُتلوا نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، كما استشهد آسريهم من القسام.

هذا وارتكب الاحتلال مجزرة في غزة باستهدافها منازل المدنيين وسوق في مخيم جباليا، أسفر عن عشرات الشهداء وعدد كبير من الاصابات.

واستهدف الاحتلال سيارة اسعاف كانت تنقل جرحى.

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إنه أمر بفرض حصار كامل على غزة، متوعدا إياها بقطع الكهرباء والطعام والوقود.

هذا وكشفت كتائب القسام لأول مرة عن إدخالها منظومة دفاع جوي محلية الصنع من طراز "مُتبّر 1" إلى الخدمة.