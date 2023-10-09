انت الأن تتابع خبر الاحتلال يدمر مستشفى للعيون في قطاع غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، مبنى المستشفى الدولي للعيون في قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت مبنى المستشفى الدولي للعيون في تل الهوى ما أدى إلى تدميره بشكل كامل.

وكان طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت سيارة إسعاف كانت تقل عدد من الجرحى غرب غزة.

وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات الاحتلال قصفت سيارة إسعاف وشوهد جرحى بالمكان، كذلك تم بث شريط فيديو مصور وثق الجريمة.

هذا وتواصل قوات الاحتلال باستهداف المدنيين في غزة، وارتكاب مجازر مروعة في القطاع أسفرت عن عشرات الشهداء والمصابين، إذ أعلن جيش الاحتلال، الآن، إنّ سلاح الجوّ ينفذ هجومًا واسعًا في غزة، مشيرًا إلى أنّه مستمرّ باستهداف (المدنيين).

فيما قالت مصادر فلسطينية في القطاع، إن طيران الاحتلال استهدف منزل عائلة "أبو اشكيان" وسط مخيم جباليا - الترنس، ما أدى لارتقاء عدد كبير من الشهداء والمصابين، وقصف الاحتلال سوق بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، أسفر عن عشرات الشهداء وعدد كبير من المصابين، وقد أشارت مصادر إلى أنّ الاحتلال يستخدم الفسفور المحرّم دوليًا في قصفه على غزّة .