انت الأن تتابع خبر حماس تكشف عن منظومة دفاع جوي محلية الصنع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت حركة حماس، الاثنين، للمرة الأولى عن منظومة دفاع جوي قال إنها محلية الصنع، وذلك في اليوم الثالث من الحرب التي اندلعت إثر الهجوم المباغت الذي شنته الحركة قبل يومين انطلاقا من قطاع غزة.



ونشرت الجناح العسكري لحماس شريط فيديو صوّر في مكان مجهول يظهر ما قالت إنها منظومة "متبر 1" للدفاع الجوي.



والمنظومة عبارة عن صواريخ تطلق من منصات ثابتة، وتوجه عن بُعد.



وظهرت عناصر من حماس ملثمة الوجه وهي تجهز لعملية الإطلاق، عبر وضع الصواريخ في المنصات.



وأظهر الفيديو عددا آخر من عناصر الحركة وهم خلف حواسيب محمولة "لاب توب"، ثم ظهرت المنصات وهي تتحرك ذاتيا قبل إطلاق الصواريخ، في إشارة على أن المنظومة تعمل عن بُعد.