انت الأن تتابع خبر من بين القتلى .. ضابط بحرية الاحتلال الحائز على أكبر عدد أوسمة شجاعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيليّة، إنّ من بين جنود الاحتلال الذينَ قتلوا في غارات المقاومة على الأراضي الفلسطينيّة المحتلة: "إيلي جينسبيرج ضابط البحرية الإسرائيليّة الذي حاز أكبر عدد من اوسمة الشجاعة، لمشاركته في عدد غير محصور من العمليات".

وكان نشر جيش الاحتلال الإسرائيليّ أسماءً وصور لنحو 50 ضباطًا ومجندًا قتلوا من قواته قتلوا خلال معركة طوفان الأقصى، وكان قد أعلن في البداية أسماء 26 قتيلًا وأعلن لاحقًا أسماء آخرين؛ نظرًا لأن عدد القتلى لم يتم حصره حتى الآن بسبب سيطرة مقاتلي فصائل المقاومة على عدة أماكن ومواقع عسكرية وما زالت الاشتباكات في بعض هذه المواقع جارية منذ أمس.

وقال بيان لجيش الاحتلال إنّ معظم القتلى من لواء غولاني والكوماندوز والاستخبارات والمظليين والجبهة الداخلية، وأنه تم إبلاغ عائلاتهم، وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن من بين القتلى قائدَ لواء ناحل ونائب قائد وحدة ماجلان وقائد كتيبة تكشوف، وكذلك قائد كتيبة الاتصالات، إضافة إلى قائد سرية وقائد فصيل في قيادة الجبهة الداخلية.