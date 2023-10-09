510 شهداء و2750 جريحاً حصيلة العدوان الاسرئيلي على غزة

انت الأن تتابع خبر510 شهداء و2750 جريحاً حصيلة العدوان الاسرئيلي على غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 510 أشخاص، في حين أصيب 2750 بجراح مختلفة مع دخول عملية "طوفان الأقصى" يومها الثالث.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في بيانٍ لها صباح الاثنين، إن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 510 وسط توقعات بحصيلة أعلى بظل القصف الإسرائيلي المستمر.



من جانبها نقلت قناة "الجزيرة الإخبارية" عن مراسلها قوله، إن عدد الشهداء نتيجة القصف الإسرائيلي لرفح جنوبي قطاع غزة، ارتفع إلى 22 وإصابة أكثر من 80 شخصاً.



وشنت طائرات الاحتلال، في وقتٍ مبكر من فجر اليوم، عدة غارات على بيت حانون، ودمرت عدداً من الشوارع الرئيسة، في حين نُقل عدد من الإصابات للمستشفى الإندونيسي، بوقت تواجه طواقم الإسعاف صعوبة في الوصول بسبب تدمير الشوارع.