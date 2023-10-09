انت الأن تتابع خبر بالفيديو .. اشتباك على حدود لبنان والاحتلال يعلن مقتل اثنين تسللوا من الحدود والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وسائل إعلام عبريّة إنّ عددًا من المسلحين (4) تسلّلوامن لبنان إلى مستوطنات الجليل الغربي، فيما أكدت أنّ الجيش يقوم بتمشيط فوريّ بالمروحيات، ويخوض إطلاق نار مع مسلحين فجّروا السياج الحدوديّ مع لبنان قرب موقع الطهيرة.

فيما، أعلنت القناة 14 العبريّة، مقتل اثنين ممن تسلّلوا إلى الداخل الفلسطيني المحتل. فيما لم يصدر لغاية الآن أي تعليق من حزب الله أو الجيش اللبنانيّ.