انت الأن تتابع خبر غزة : قطع للماء والغذاء وتدمير مبانٍ ومجازر لا تستثني الأطفال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت مصادر فلسطينية، أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي خلف حتى منتصف الليلة الماضية، دمارا كليا في 72 برجاً ومبنى وعمارة سكنية، بإجمالي 619 وحدة هدمت بشكل كلي.

وأشارت في بيان صحفي إلى تضرر 5350 وحدة سكنية جزئيا، منها 171 وحدة باتت غير صالحة للسكن، بالإضافة إلى قصف عشرات المرافق والمنشآت العامة والخدماتية، ومساجد وفروع للبنوك.

واستُشهد نحو 50 مواطناً، وأصيب آخرون، في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال، بقصفه سوق مفترق الترنس، وسط مخيم جباليا، شمال القطاع، ظهر اليوم الاثنين.

ويتواصل عداون الاحتلال على قطاع غزة، لليوم الثالث على التوالي، وارتكابه عشرات المجازر بحق المواطنين الآمنين في بيوتهم، وتدميره للأبراج السكنية.

وبلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الثالث على التوالي 560 شهيدا وإصابة 2900 مواطن آخر بجروح مختلفة، بحسب مصادر فلسطينية.

واستهدفت المقاومة الفلسطينية بغزة، اليوم الاثنين، مدينة سديروت وأسدود وتل أبيب، برشقات صاروخية متتالية، ضمن عملية "طوفان الأقصى"، ورداً على استهداف المواطنين الآمنين في بيوتهم، وقصف الأبراج السكنية في القطاع.

وأعلنت كتائب القسام وسرايا القدس، في بيانات منفصلة، استهداف سديروت وأسدود وعسقلان وتل أبيب برشقات صاروخية، شملت أكثر من 100 صاروخ، في إطار الرد على جرائم الاحتلال بالقطاع، وارتكابه عشرات المجازر.



وأوعز وزير الطاقة الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الإثنين، بقطع المياه عن قطاع غزة، مشيراً إلى أن القرار لن يتغير حتى نهاية الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع.

ويأتي ذلك، بعد أن أصدر وزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت، قراراً بفرض حصار كامل على قطاع غزة، بما يشمل منع الغذاء وقطع الكهرباء والوقود.