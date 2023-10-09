انت الأن تتابع خبر كتائب القسام تستهدف مقاتلات إف-16 في سماء بحر غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) انها استهدفت مقاتلات إف-16 في سماء بحر غزة على بعد 35 كيلومترا بصاروخي "متبر 3" .

وكانت كتائب القسام قد اعلنت أنها وجهت ضربة لمستوطنة سديروت بـ90 صاروخا.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن معارك تدور بين الجيش ومقاتلين فلسطينيين في مستوطنة صوفا جنوب غزة.

أفادت مصادر اعلامية بأن غارة إسرائيلية دمرت منزلا مأهولا في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 560 شهيدا وأكثر من 2900 مصاب.

وأشارت المصادر الى شن غارات إسرائيلية على محيط الجامعة الإسلامية في غزة، كما قصفت طائرات إسرائيلية مسجدا في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

من جهتها، أفادت إسرائيل بسقوط 800 قتيل و2506 مصابين إسرائيليين.