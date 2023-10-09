انت الأن تتابع خبر اسرائيل تطلب من سكان منطقة شاطئ زيكيم التزام المنازل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت صحيفة عبرية عن طلب السلطات المحلية من سكان منطقة شاطئ زيكيم شمال غزة البقاء في منازلهم بعد تعرض المنطقة لحدث امني .



وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن السلطات المحلية طلبت من المستوطنين البقاء داخل المنازل وإغلاقها على أنفسهم.



كما تشير الأنباء الواردة إلى وقوع اشتباكات عنيفة جدا في مواقع عسكرية إسرائيلية داخل منطقة زيكيم.



وبحسب وسائل إعلام، تنفذ المقاومة الفلسطينية عملية تسلل جديدة تجاه موقع صوفا الإسرائيلي العسكري.



هذا وأعلنت كتائب القسام، أنها وجهت ضربة صاروخية بـ 90 صاروخا لمستوطنة "سديروت" ضمن معركة "طوفان الأقصى".



وأطلقت "حماس" فجر السبت عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد إسرائيل ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية.



واعترفت القوات الإسرائيلية والشرطة وغيرها من الأجهزة الأمنية بسقوط قتلى في صفوفهم بالإضافة إلى وقوع أسرى إسرائيليين وأجانب بيد حماس دون تحديد عددهم.