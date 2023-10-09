أخبار بنغازي اليوم عاجل.. أخر تطورات الأحداث في ليبيا

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رياض - احمد صلاح - أخبار بنغازي اليوم تشهد الأوضاع في داخل دولة ليبيا العديد من المستجدات في ظل مواجهات مسلحة اندلعت بين الجيش الوطني الليبي ومليشيات مسلحة في بنغازي الواقعة في شرق البلاد، ويرغب المهتمين بمتابعة كل ما هو جديد وماذا يحدث في ليبيا الآن نقدم إليك عزيزي القارئ خدمة إخبارية يومية لمتابعة جميع الأخبار المحلية والعالمية.

أخبار بنغازي اليوم

تسللت مجموعات مسلحة بشكل سري ومنفرد إلى مناطق مختلفة من بنغازي يقال أنهم تابعين لوزير الدفاع الليبي الأسبق المهدي البرغثي، والذي سبق اتهامه في الهجوم المسلحة على براك الشاطئ الجوية منذ سنوات وبدأ يتحركوا داخل المدينة على أنهم أفراد، وبعد التسلسل، بدأ هؤلاء الأفراد المسلحون في حمل الأسلحة النارية واشتبكت القوات المسلحة التابعة للجيش الوطني الليبي والمسلحين المتواجدين وتركزت المواجهات في منطقة السلماني الواقعة في المدينة.

اعتقال وزير الدفاع السابق في بنغازي

نجحت قوات الجيش الليبي الوطني المسلحة في استعادة زمام الأمور، حيث تم السيطرة على المليشيات المسلحة التي حاولت فرض سيطرتها على منطقة السلماني في مدينة بنغازي. كما نجحت القوات الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر من اعتقال المهدي البرغثي، وزير الدفاع بحكومة «الوفاق الوطني» السابقة، عقب عودته إلى مدينة بنغازي بشرق البلاد، بعد غيابه عنها لسنوات.

انقطاع الاتصالات والانترنت في بنغازي

يذكر أن هناك انقطاع للاتصالات في مدينة بنغازي منذ يوم مساء الجمعة الماضية وأن سبب الانقطاع هو قطع كابل الألياف البصرية في عدة مسارات مختلفة واشتكى عدد من المواطنين من مناطق مختلفة في مدينة بنغازي من عدم قدرتهم على إجراء الاتصالات منذ ساعات، سواء كان ذلك عن طريق خدمات الهاتف أو الإنترنت ، وتزامن انقطاع الانترنت والاتصالات عن المدينة، مع اندلاع الاشتباكات في منطقة السلماني و تعمل الشركة الليبية القابضة للاتصالات على إصلاح هذا العطل.