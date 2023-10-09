انت الأن تتابع خبر منظمات فلسطينية تناشد بوقف المجازر الاسرائيلية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ناشدت منظمات حقوقية فلسطينية، الاثنين، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لوقف المجازر الإسرائيلية وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين.

وأدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان،في بيان مشترك بأشد العبارات الجرائم الإسرائيلية، مؤكدين أن استهداف المدنيين في قطاع غزة بشكل منظم وعلى هذا النحو يظهر تحللاً واضحاً من التزامات سلطات الاحتلال بالقانون الدولي الإنساني، الذي يفرض عليها احترام مبدأ التناسب والتمييز والضرورة الحربية، وهي بذلك ترتكب انتهاكات ترتقي لمستوى جرائم الحرب، ما يستوجب على المجتمع الدولي المساءلة والمحاسبة.

واستنكروا بأشد العبارات أعمال القتل والتدمير للمنازل والمنشآت الخاصة والعامة، وتعمد استهداف المدنيين وإيقاع أكبر الخسائر في صفوفهم، وترويع وترهيب السكان الآمنين، وتهجير عشرات الآلاف قسراً عن منازلهم، وحرمان المدنيين من الماء والكهرباء هي ممارسات تنتهك قواعد القانون الدولي، وتشكل عقاباً جماعياً وجرائم حرب واضحة.

وأكدت المؤسسات الثلاث، أن المدنيين الفلسطينيين عموماً، والأطفال والنساء على وجه التحديد، هم من يدفعون من دمائهم ثمن تقاعس المجتمع الدولي عن مواجهة الجرائم الإسرائيلية والتي يبدو أنها ستتصاعد في ظل الصمت الدولي، ما ينذر بنتائج إنسانية كارثية.

ودعت إلى ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وتجنب استهداف المدنيين في كل الأحوال، بما في ذلك وقف المساس بمصادر عيش السكان ومنع الإمدادات الإنسانية.

وطالبت المجتمع الدولي، بضرورة التحرك العاجل لوقف الهجمات وحماية المدنيين كجزء أصيل من واجبه القانوني، كما أهابت بشعوب العالم والمتضامنين مع الشعب الفلسطيني والمحبين للعدالة والسلام بتكثيف حراكهم الشعبي سلمياً للتضامن مع محنة المدنيين في قطاع غزة، والضغط على حكوماتهم للتحرك العاجل لوقف الهجمات الحربية الإسرائيلية، وتحييد المدنيين وممتلكاتهم والمنشآت التي لا غنى عنها لحياتهم.