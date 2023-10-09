انت الأن تتابع خبر لابيد: وزير خارجية الإمارات أعرب عن تضامنه مع إسرائيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الاثنين، إنه تحدث هاتفيا مع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، "الذي أعرب عن تضامنه مع إسرائيل".

جاء ذلك وفق ما نشره لابيد عبر منصة "إكس"، تزامنا مع تكثيف الطيران الإسرائيلي لقصفه على قطاع غزة، مقابل إطلاق الفصائل الفلسطينية رشقات صاروخية على جنوب ووسط إسرائيل.

وقال لابيد "تحدثت قبل قليل مع وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة عبد الله بن زايد".

وأضاف "أعرب ابن زايد عن تضامنه مع دولة إسرائيل، وشكرته على دعمه".

وفي سبتمبر/أيلول 2020، وقعت إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين اتفاقيتي سلام برعاية أمريكية.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، إن “وزير خارجية البلاد (عبدالله بن زايد) أجرى الاثنين، اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية روسيا سيرغي لافروف، والكويت الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، وإسرائيل إيلي كوهين، ورئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، حول تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة”.

وأضافت أن “ابن زايد ناقش مع وزراء الخارجية ولابيد، جهود وقف التصعيد والتهدئة وأهمية حماية المدنيين من تداعيات الأزمة الراهنة”.

وأكد الوزير الإماراتي “أن الوضع الراهن يتطلب تحركا عاجلا من كافة الأطراف الدولية الفاعلة من أجل تخفيف حدة التوتر والحيلولة دون خروج الوضع عن السيطرة.”

ودعا إلى “ممارسة أعلى درجات الحكمة”، مشدداً “على أهمية تهدئة الأوضاع”، وفق المصدر ذاته، دون الإشارة ما إذا كان ابن زايد أعرب عن تضامنه مع إسرائيل خلال الاتصال.

وتأتي هذه التطورات، بعد أن أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى” فجر السبت، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.