انت الأن تتابع خبر كلمة أبو عبيدة كاملة .. المقاومة تهدد بإعدام الرهائن إذا استمرّ القصف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أبو عبيدة الناطق بإسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إنّ المقاومة ستقوم بإعدام الرهائن المدنيين ممن وقعوا بأسر كتائب القسام، في حال استمرار الاحتلال استهداف المدنيين في غزة دون سابق انذار.

وقال في تصريح مسجّل (مرفق كاملًا في أسفل الخبر) قرّرنا "أن نضع حدًأ لجرائم الاحتلال بحق المدنيين، وكل استهداف لأبناء شعبنا الآمنين في بيوتهم دون سابق إنذار، سنقابله بإعدام الرهائن المدنيين لدينا وسنبثه بالصوت والصورة".

وأكد أبو عبيدة أن العدو لا يفهم لغة الإنسانية والأخلاق وسنخاطبه باللغة التي يعرفها، وأضاف: إننا نؤمن بالأخلاق الدينية والعسكرية والإنسانية التي عبر عنها قائد الأركان محمد الضيف، ونؤمن بتعليمات ديننا الحنيف في الحفاظ على حياة الرهائن والأسرى، إلا أن الإجرام الصهيوني تجاه أبناء شعبنا وهدم بيوت المدنيين على رؤوسهم ولأن العدو لا يفهم لغة الأخلاق والإنسانية، فسنخاطبه باللغة التي يعرفها جيدا.