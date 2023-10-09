انت الان تتابع خبر عالم الزلازل الهولندي يثير الرعب ويكشف حدوث زلازل قادمة في دول عربية منها مصر.وهذا هو الموعد والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تشهد سماء عدة دول، حدوث كسوف حلقي للشمس يوم 14 أكتوبر الجاري، وهو نوع نادر من الكسوف يسمى «الهجين».

كسوف الشمس 14 أكتوبر 2023 يُصنف كسوف الشمس 14 أكتوبر 2023، على أنه كسوف حلقي للشمس، بحسب «سي إن إن». وعن هذه الظاهرة يقول بيج لوس، القائم بأعمال مدير قسم الفيزياء الشمسية في مقر ناسا: «الحدث السماوي المبهر سيسمح لملايين الأشخاص بمشاهدة رهبة وعجب حلقة جميلة من الكسوف الناري».لقب كسوف الشمس 14 أكتوبر 2023 يلقب كسوف الشمس 14 أكتوبر 2023، بـ «حلقة النار» نتيجة من ظهور كسوف الشمس الحلقي، وهو يشبه الكسوف الكلي للشمس، باستثناء أن القمر يكون في أبعد نقطة في مداره عن الأرض، لذا لا يمكنه حجب الشمس تمامًا، بل يحيط ضوء الشمس الناري بظل القمر، مما يخلق ما يسمى بحلقة النار.

العالم الهولندي يكشف علاقة الكسوف الحلقي للشمس بحدوث زلازل أكبر من جهته، علق العالم الهولندي فرانك هوجربيتس عن ظاهرة الكسوف الحلقي للشمس يوم 14 أكتوبر 2023، قائلًا: «في 14 أكتوبر هناك كسوف سنوي للشمس.. أؤكد أن القمر الكامل أو الجديد، أو الكسوف في حد ذاته لا يثير زلازل أكبر، حيث أن الهندسة الحرجة بين الكواكب مطلوبة.. سأشرح في الفيديو القادم».

هل تظهر ظاهرة الكسوف الحلقي للشمس في مصر؟ في سياق متصل، كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل آخر كسوف للشمس وخسوف للقمر خلال العام الحالي 2023، اللذان سيحدثان خلال شهر أكتوبر الجاري.

وأوضح رئيس البحوث الفلكية، أنه في 14 أكتوبر الحالي الموافق 29 ربيع الأول للعام الهجري 1445، ستشهد الكرة الأرضية كسوفًا للشمس وهو من النوع الحلقي، ويتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر ربيع الآخر للعام 1445، مشيرًا إلى أنه لن يُرى في مصر.

مدة ظهور الكسوف الحلقي للشمس أشار إلى أنه عند ذروة الكسوف الحلقي يغطي قرص القمر حوالي 2ر95 من كامل قرص الشمس، وسوف يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته 5 ساعات و52 دقيقة تقريبا، ويستغرق الكسوف الحلقي مدة قدرها 5 دقائق و2ر17 ثانية.

ولفت إلى أنه ستتم رؤية الكسوف الحلقي في أجزاء من الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكولومبيا، والبرازيل، وأمريكا الجنوبية، وأمريكا الوسطى، فيما ستتم رؤيته ككسوف جزئي في غرب افريقيا، وأمريكا الشمالية، والمحيط الباسفيكي، والمحيط الأطلنطي، والقارة القطبية الشمالية.

هل يظهر خسوف القمر في مصر؟ أما عن خسوف القمر الأخير في 2023، أشار «القاضي» إلى أنه سيحدث في 28 أكتوبر الموافق 13 ربيع الآخر للعام الهجري 1445، وهو من النوع الجزئي ويتفق توقيت وسطه مع بدر شهر ربيع الآخر 1445، ويمكن رؤيته في مصر.

مدة ظهور خسوف القمر أوضح أن ظل الأرض سيغطي 2ر12% تقريبا من سطح القمر، وتستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 4 ساعات و 25 دقيقة تقريبا، ويستغرق الخسوف من بداية الخسوف الجزئي الأول حتى نهاية الخسوف الجزئي الثاني مدة قدرها ساعة و17 دقيقة تقريبا.