انت الان تتابع خبر كلمة الناطق باسم سرايا القدس .. "فإنّهم يألمونَ كما تألمون" والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قال الناطق باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلاميّ، أبو حمزة: "تواصل قوات نخبتنا في سرايا القدس ومعها كتفًا بكتف إخوتنا في نخبة القسام الأبطال اشتباكاتها وقتالها في محاور عدة داخل مواقع ومستوطنات فيما يسمى غلاف غزة، محققين إنجازات تلو الإنجازات في انعكاس لإرادة الشعب الفلسطيني الذي لا يقبل الضيم ولا يقبل الذل ولا الهوان أمام عدوان صهيوني لم يسلم منه الشجر ولا البشر".

وأضاف: "إذا كان العدو الصهيوني حريصًا على حياة جنوده وضباطه ومستوطنيه الذين باتوا في قبضتنا أسرى عليه التوقف فورًا عن استهداف البيوت وقتل الآمنين وإلا سيكون مصير هؤلاء الأسرى مجهولًا كمصير "رون أراد" (طيار إسرائيلي) قبل أكثر من أربعين عامًا"