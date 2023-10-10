انت الان تتابع خبر حزب الله يقصف ثكنات صهيونية ويقترب من دخول الحرب .. تفاصيل والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلن حزب الله اللبناني، مساء الإثنين عن مهاجة ثكنتين صهيونيتين هما برانيت وافيفيم بالصواريخ الموجهة وقذائف الهاون.

ويعد هذا الهجوم الاول، ردًا على مقتل عدد من عناصر حزب الله على ايدي قوات الاحتلال الصهيوني، تضاربت الانباء حول عددهم حتى اللحظة ما بين الثلاثة الى الخمسة شهداء .

وشهداء حزب الله هم: الشهيد المجاهد علي حسن حدرج “فداء” من مدينة بيروت (سكان بلدة حناويه الجنوبية)، الشهيد المجاهد علي رائف فتوني “حيدر” من بلدة زقاق البلاط – بيروت (سكان بلدة خربة سلم الجنوبية)، الشهيد المجاهد حسام محمد إبراهيم “حسام عيترون” من بلدة عيترون الجنوبية (سكان بلدة خربة سلم الجنوبية).

وأعلن" حزب الله" ، أنه وبعد استشهاد ثلاثة من الأخوة المجاهدين عصر اليوم نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية على البلدات والقرى اللبنانية، قامت مجموعات من المقاومة الإسلامية في ردٍّ أوّلي بمهاجمة ثكنة برانيت وهي مركز قيادة فرقة الجليل، وثكنة أفيفيم وهي مركز قيادة كتبية تابعة للواء الغربي، وذلك بواسطة الصواريخ الموجّهة وقذائف الهاون وأصابتها إصابات مباشرة.

ويتوقع مراقبون ان يدخل حزب الله الحرب بأية لحظة، وان ساعات المشاركة في عملية طوفان الاقصى تقترب اكثر واكثر في ظل تصاعد العدوان الصهويني على قطاع غزة، وجنوب لبنان .

وكانت بدأت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية "حماس" ، صباح السبت الماضي 7 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، عملية بطولية غير مسبوقة، ولم يتوقعها العدوّ في أحلامه، باستهداف مستوطنات غلاف غزة ، ومهاجمة القواعد العسكرية وقتل عدد كبير من الجنود والمستوطنين، وأسر أكثر من 100 صهيوني، ووفق حصيلة غير نهائية أسفرت العملية عن قتل 900 صهيوني حتى اللحظة ، لتقابل دولة الاحتلال الإسرائيليّ ذلك بحملة إبادة جماعية لقطاع غزة بقصفها بلا هوادة، ترجمةً لما قاله الــ(نتن ياهو) إنّه سيحول غزة إلى "أنقاض" ، ولا تزال قوات المقاومة مشتبكة مع عدوها، وتقصف أراضي فلسطين التاريخية بالصواريخ، فيما يتوقع دخول حزب الله الحرب في أيّة لحظة بعدَ نعيه الآن ثلاثةً من مقاتليه شهداءً.



