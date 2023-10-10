انت الأن تتابع خبر اتفرج هتافات اللبنانيين .. والجيش اللبنانيّ يعلن إصابة أحد جنوده والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الجيش اللبناني إصابة أحد ضباطِهِ بجراحٍ طفيفة جرّاء قصف إسرائيليّ لمركز لقواته في محيط بلدة رميش. وفي ذات السياق قال حزب الله اللبناني إنه هاجم بالصواريخ مركزين للجيش الإسرائيلي بمنطقة الجليل، في "رد أولي" على مقتل عناصره في جنوب لبنان.

وكانت أفادت مصادر بمقتل 5 من عناصر حزب الله في القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان، فيما نعى حزب الله لغاية الآن ثلاثة شهداء فقط.

وانتشرت مقاطع فيديو لمسيرات في الجنوب اللبنانيّ مؤيدة لحزب الله.