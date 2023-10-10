انت الأن تتابع خبر رسالة للعاهل المغربي من رئيس غينيا بيساو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - التقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الاثنين بالرباط، المستشارة ووزيرة الدولة بجمهورية غينيا بيساو، سوزي كارلا باربوسا، حاملة رسالة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس من الرئيس عمرو سيسوكو إمبالو.



وقالت باربوسا، في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، "بصفتي مبعوثة خاصة لرئيس جمهورية غينيا بيساو، فإنني أحمل رسالة إلى العناية السامية لجلالة الملك".



وأضافت أن "جمهورية غينيا بيساو تقيم روابط أخوية مع المملكة المغربية، وعلاقات دبلوماسية ن سجت حتى قبل حصولنا على الاستقلال".



وذكرت بأن جلالة المغفور له الملك محمد الخامس "كان من القادة الأوائل الذين قدموا دعما قي ما لكفاحنا من أجل الاستقلال، وهو كرم سنظل ممتنين له به بصدق".



ومن جهة أخرى، أعربت السيدة باربوسا عن امتنانها للشعب المغربي على دعمه المتواصل لغينيا بيساو.