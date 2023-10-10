انت الأن تتابع خبر سرايا القدس تعلن تمكُّن مقاتليها من التسلل لمستوطنة بالضفة الغربية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكريّ المسلح للجهاد الإسلاميّ - كتيبة طولكرم (شمال الضفة الغربيّة)، أن مقاتليها نجحو في عملية تسلل لمستوطنة عيناف (المقامة على أراضي مدينة طولكرم منذ عام 1981).

وقالت السرايا في بيانٍ عبر تليجرام: "لقد تمكنت بعون الله وقوته وفي عملية نوعية معدة مسبقًا إحدى مجموعاتنا الهجومية من تنفيذ عملية تسلل ناجحة إلى داخل مستوطنة عيناف واقتحام البرج العسكري في المستوطنة والسيطرة عليه واستهداف عدد من المستوطنين وإصابة أحدهم بشكل مباشر ومقتله كما أطلق مجاهدونا صفارات الانذار لخلق حالة من الرعب و التغطية على انسحابهم، فيما قامت المجموعات الأخرى بعمليات اطلاق نار واستهداف مكثفة للمستوطنة لتأمين خروج المجموعة المقتحمة".