انت الأن تتابع خبر هيومن رايتس ووتش: تصريحات غالانت دعوة لارتكاب جريمة حرب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت هيومن رايتس ووتش إنّ على المحكمة الجنائية الدولية الأخذ بالعلم أنّ "تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت دعوة لارتكاب جريمة حرب"، مؤكدة أنّ "حرمان سكان أراض محتلة من الغذاء والكهرباء عقاب جماعي".



وكان غالانت قد صرح في اجتماع للقيادة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي بأنه أمر بفرض حصار كامل على غزة، قائلًا إنه "لن يكون هناك كهرباء ولا غذاء، وأضاف نقاتل الحيوانات البشرية ونتصرف وفقًا لذلك".