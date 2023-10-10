انت الأن تتابع خبر القتلى إلى 1100 .. و2741 جريحًا حسب إعلام الاحتلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الاحتلال الإسرائيلي ارتفاعَ أعداد القتلى الإسرائيليين في عملية طوفان الأقصى التي بدأتها المقاومة الفلسطينية إلى أكثر من 1000 قتيل في منطقة غلاف غزة.

وقالت مصادر عبرية إنّ العدد مرشح للارتفاع، وذلك مع وجود مناطق لم يصلها جيش الاحتلال حتى الآن، فيما أعلنت صحيفة معاريف الإسرائيليّة أنّ العدد ارتفع إلى 1100 قتيل و2741 جريح منذ بدء الحرب"، وذكرت المصادر أنّ أكثر من 150 شخص أعلن عنهم كمفقودين غالبيتهم مختطفين في قطاع غزة.



من جانبها، قالت القناة 13 العبرية إنه تم العثور مساء الإثنين، على جثث 108 إسرائيلي، بمستوطنة بئيري بغلاف غزة، ونقلت القناة عن منظمة تحديد ضحايا الكوارث قولها:" إنه تم العثور على الجثث بمستوطنة بئيري، بعد مقتلهم على يد مسلحين فلسطينيين تمكنوا مم الوصول إلى المستوطنة"