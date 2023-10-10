انت الأن تتابع خبر الأمم المتحدة تطالب بالسماح لها بتأمين المساعدات للقطاع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإثنين، إنّ الوضع الإنساني في غزة سيتدهور بشدة، مؤكدًا أنّ التصعيد العسكري الأخير نشأ من صراع طويل الأمد مع احتلال دام 56 عامًا ولا حلّ سياسيًا في الأفق، على حد تعبيره.

وأعرب، عن قلقه الشديد بعد إعلان إسرائيل فرض حصار مطبق على قطاع غزة وقطعها الماء والكهرباء ومنعها دخول الطعام.

وذكّر غوتيريش الاحتلال الإسرائيليّ بأن عملياتها العسكرية يجب أن تنفذ باحترام تام للقانون الدولي الإنساني، وطالب الأطراف المعنية بالسماح للأمم المتحدة بمواصلة جهودها لتأمين المساعدات للاستجابة لحاجات القطاع.