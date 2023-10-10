انت الأن تتابع خبر الاحتلال يعلن 124 قتيلًا من جنوده ضمن حصيلة الــ1000 قتيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الثلاثاء، قائمة جديدة لأسماء قتلاه ضمت 38 جنديًا إضافيًا قتلوا منذ بدء المواجهات مع المقاومة الفلسطينية السبت الماضي، وبذلك حيث ارتفع العدد الإجمالي بعد الإعلان عن القائمة الجديدة 124 قتيلًا، مع وجود توقعات بأن يزداد هذا مجددًا.

كما أعلن الاحتلال الإسرائيليّ عن ارتفاع أعداد القتلى الإسرائيليين في عملية طوفان الأقصى التي بدأتها المقاومة الفلسطينية إلى أكثر من 1000 قتيل في منطقة غلاف غزة، فيما أشارت يديعوت أحرنوت في وقت متأخر من الإثنين إلى أنّ العدد بلغ 1100 قتيلٍ.



وقالت مصادر عبرية إن العدد مرشح للارتفاع، وذلك مع وجود مناطق لم يصلها جيش الاحتلال حتى الآن، ويعتقد بوجود العشرات من القتلى فيها، بينما ارتفع عدد الاصابات الى 2560 اصابة، منهم المئات في حال الخطر الشديد.