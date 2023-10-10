704 شهداء ونحو 3900 مصاب في غزة والضفة الغربية

انت الأن تتابع خبر704 شهداء ونحو 3900 مصاب في غزة والضفة الغربية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 704 شهداء ونحو 3900 مصاب.

وارتفع عدد النازحين في قطاع غزة منذ بداية النزاع إلى أكثر من 187,500 شخص، وفقاً لتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وتستضيف الأونروا أكثر من 137,000 فلسطينيا في المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في مختلف أنحاء الإقليم.

وأطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة غارات على مناطق عدة فيها، أسفر عن سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى، كما شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة غير مسبوقة على حي الرمال غربي مدينة غزة أدت إلى سقوط شهداء وإصابات وتدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات.

في المقابل ارتفع عدد القتلى من جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين إلى 1000 قتيل، والجرحى إلى 2600، وذلك مع تواصل عملية "طوفان الأقصى" لليوم الرابع على التوالي.