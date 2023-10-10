انت الان تتابع خبر لمدة 12 ساعة .. قطع المياه عن هذه الأماكن في المنيا والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تشهد خلال الدقائق القليلة القادمة من اليوم الثلاثاء الموافق 10 من شهر أكتوبر 2023 عدد من الشوارع في محافظة المنيا من قطع المياه، نتيجة ما يتم يتم القيام به من أعمال من شركة المياه والصرف الصحي خلال هذه الفترة.وأعلنت شركة مياه المنيا عن كافة التفاصيل الخاصة قطع المياه حيث أماكن التي سوف تنقطع عنها وذلك المدة الزمنية، وذلك من البيان الذي صدر عن شركة المياه والصرف الصحي في محافظة قطع المياه ونشرته على الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك

قطع المياه :

[قطع المياه]

قطع المياه

وأوضح بيان شركة المنيا أن قطع المياه سوف يحدث لمدة 12 ساعة بداية من السادسة صباحاً حتي الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم

سبب قطع المياه في محافظة المنيا :

[شخص يقوم بملئ كوب مياه قطع المياه]

قطع المياه

وأشار بيان شركة مياه المنيا أن سبب قطع المياه يتمثل في إجراء أعمال غسيل وتعقيم الخزان الأرضي بمحطة دمشير المرشحة، طبقا للخطة الشتوية الموضوعة لغسيل وتطهير مرافق المحطة من قبل معمل الفرع

أماكن قطع المياه في محافظة المنيا :

وأضاف بيان شركة مياه المنيا أن الأماكن التي سوف يتم فيها قطع المياه هي دمشير

طالب عاجل :

وطالب بيان شركة مياه المنيا من جميع المقيمين في المحافظة والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم 125.