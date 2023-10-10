انت الان تتابع خبر مسؤول أميركي : حاملة الطائرات فورد ستصل قرب إسرائيل اليوم والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قال مسؤول عسكري أميركي إن حاملة الطائرات فورد ستصل إلى منطقة عملها بالقرب من إسرائيل في وقت لاحق الثلاثاء.

وكان مسؤول في البنتاغون قد أكد الاثنين أن "الدعم الأميركي لإنقاذ الرهائن سيقتصر على مد إسرائيل بالمعلومات الاستخباراتية ولن يتضمن تدخلا أميركيا على الأرض".

ولفت المسؤول في البنتاغون في حديث لقناة "الحرة"، الى ان وزير الدفاع الاميركي لويد اوستن وجه القوات الأميركية للمباشرة بوضع خطط وتقديم الدعم الاستخباراتي فورا للجيش الإسرائيلي للمساعدة في تحرير الرهائن.

واشار الى ان أوستن عرض على نظيره الإسرائيلي المساعدة في التخطيط لإنقاذ الرهائن الذين تحتجزهم حماس.