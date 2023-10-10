انت الأن تتابع خبر الخامسة بتوقيت المقاومة .. بالفيديو مئات الصواريخ تدكُّ على عسقلان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلقت فصائل المقاومة الإسلاميّة دفعة هائلة من الصواريخ إلى عسقلان المحتلّة، وذكرت مصادر أنّ هذه الدفعة من الصواريخ تقدّر بالمئات، وأنّها غير مسبوقة في تاريخ المقاومة، وأنّه لا يمكن إحصاءها.

وكانَ قال قال الناطق باسم كتائب القسام، ابو عبيدة:إنّه "وردًا على جريمة تهجير العدو لأهلنا وإجبارهم على النزوح من منازلهم في عدة مناطق من قطاع غزة فإننا نمهل سكان مدينة عسقلان المحتلة لمغادرتها قبل الساعة الخامسة من مساء اليوم، وقد أعذر من أنذر"..