انت الأن تتابع خبر تهديد القسّام يدخل حيز التنفيذ وذعر في اسرائيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دخلت المهلة التي منحتها حماس لقوات الاحتلال حيز التنفيذ ، الساعة الخامسة عصر اليوم، باخلاء مدينة عسقلان، اذ ستتعرض بعد قليل لوابل من الصوا ريخ .

وكان الناطق باسم كتاب القسام ابو عبيدة قال : رداً على جريمة تهجير العدو لأهلنا وإجبارهم على النزوح من منازلهم في عدة مناطق من قطاع غزة فإننا نمهل سكان مدينة عسقلان المحتلة لمغادرتها قبل الساعة الخامسة من مساء اليوم، وقد أعذر من أنذر..

وأمر جيش الاحتلال من إعلاميين مرابطين في عسقلان المتاخمة لقطاع غزّة بمغادرتها قبيل مهلة إنذاراً أصدرته كتائب القسّام لسكان هذه المدينة بمغادرتها قبل الساعة الخامسة مساء اليوم

ولوحظ انقطاع البثّ المباشر من هذه المدينة المتاخمة لغلاف غزّة بعد أربعة أيام أيام من التغطية شبه المتواصلة منذ اشتعال جبهة غزّة عقب اجتياح مقاتلين فلسطينيين المنطقة الجنوبية لفلسطين المحتلة .