الاحتلال ينصب بوابة حديدية غرب نابلس

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رياض - احمد صلاح - نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، بوابة حديدية عند دوار قرية دير شرف غرب نابلس، وأغلقت حاجزي يانون وبيت فوريك العسكريين.



وقال مصدر اعلامي إن قوات الاحتلال نصبت بوابة حديدية عند المدخل الغربي لقرية دير شرف، في إطار العقوبات الجماعية التي فرضتها على محافظة نابلس، لمنع تنقل المواطنين والتضييق عليهم.



وأضاف أن قوات الاحتلال أغلقت حاجز يانون جنوب نابلس، وبيت فوريك شرقا، في كلا الاتجاهين ومنعت دخول المواطنين وخروجهم.